След сигнал за системно паркиране върху дюните в района на къмпинг “Тополите” на залива Вромос, Областната администрация в Бургас извърши спешна проверка на място.

“В разгара на летния сезон в Областна администрация Бургас постъпиха сигнали за незаконно настанили се каравани и автомобили и разпоредих извършването на спешна проверка”, каза пред Нова тв областният управител на Бургас Дико Диков.

Извършена е проверка на място под ръководството на зам.-областния управител Алекси Анестиев заедно със служители на Районното управление на полицията в Созопол. Анестиев обясни, че е имало два неправилно парирани автомобила. Полицията е отправила предупреждение.

“Водачите веднага изтеглиха колите от местата, забранени за паркиране”, обясни Анестиев и допълни, че проблемът съществува от години и институциите правят всичко възможно за разрешаването му.

Забрана за паркиране

В началото на летния сезон са поставени табели, указващи забраната за паркиране върху плажната ивица и пясъчните дюни, които са изключителна държавна собственост. Обозначенията обаче изчезнали. Според зам.-областния управител органите на реда са били снизходителни към установените на място нарушители и просто са ги предупредили да напуснат територията.

Диков обясни, че амбицията на ръководството на областната администрация е следващата година да се въведе доста по-сериозен ред за къмпингуване по Южното Черноморие.

За заснемане и картографиране на незаконно разположените обекти в района се използва и дрон. “Още от ранна есен ще вземем мерки, за да бъдат премахнати всички незаконно построени, дори и временни постройки”, категоричен е областният управител.