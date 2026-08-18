От 9 до 12 септември Бургас се превръща в сцена на първото издание на Студентски кино-театрален фестивал



НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов" и Община Бургас представят Dream Fest – Студентски кино-театрален фестивал. Събитието под надслов „Бургас е в главната роля" ще се проведе от 9 до 12 септември и ще представи пред публиката някои от най-добрите продукции на студентите в Академията.

Програмата на Dream Fest обединява театрални спектакли, филмови прожекции, творчески срещи, сценографски и фотографски изложби, които показват многообразието на творческата работа в НАТФИЗ. Входът за всички събития е свободен.

Фестивалната програма ще се разположи на различни места в Бургас – Културен дом НХК, Открита сцена „Охлюва" в Морската градина, Драматичен театър „Адриана Будевска", Държавен куклен театър – Бургас и Международен конгресен център – Бургас, а едно от театралните представления ще излезе извън традиционните сценични пространства и ще бъде представено директно на плажа.

Сред основните акценти на Dream Fest е възможността за среща и истински обмен между младите артисти и публиката на Бургас. Фестивалът създава пространство за диалог между образованието, културата, професионалната сцена и града – място, в което следващото поколение творци може не само да представи работата си, но и да споделя идеи, да създава нови контакти и да мечтае по-смело.



Като част от Dream Fest, на 11 и 12 септември в Международния конгресен център – Бургас ще се проведе и Младежка конференция за кино и театър. Тя ще събере на едно място ученици, студенти, млади творци, преподаватели и представители на образователната и културната среда. Програмата на конференцията включва дискусионни панели и практически ателиета в областта на театъра, танца и пърформанса, сценографията и анимацията, като създава възможност за разговор, обмен на опит и непосредствена среща между младите хора и професионалистите в различни сфери на изкуството.

Dream Fest отбелязва и още един важен момент за НАТФИЗ – за втора поредна година Академията открива учебна година в своя филиал в Бургас. Тази година началото е още по-специално, тъй като Академията разкрива две изцяло нови специалности - “Танц и пърформанс” и “Анимация и дизайн”, които ще се обучават единствено във филиала на НАТФИЗ в Бургас. Присъствието на НАТФИЗ в града постепенно изгражда нова академична и творческа среда, а фестивалът е естествено продължение на тази връзка – среща между студентите, града и неговата публика.





Dream Fest се организира съвместно и с Фондация “Бургас 2032” и Община Бургас.



Цялата информация на събитието, може да намерите на официалната фейсбук страница на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”.