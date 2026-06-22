Край на евтините покупки от Китай – ЕС въвежда нова такса от 3 евро. Това написа заместник - министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов във фейсбук.

"Таксата е по тарифна позиция, а не за самата пратка - ако пакетът съдържа памучна блуза и вълнена блуза, митото се изчислява за всяка категория поотделно", пише още той.

"Мярката обхваща пратки, продадени от регистрирани в IOSS (Import One-Stop Shop) доставчици - приблизително 93% от целия поток на е-търговия. Пратки от продавачи извън IOSS засега не са включени, но Комисията запазва правото да разшири обхвата след оценка от октомври 2026 г.", допълва Барбалов.

Ето пълния текст на публикацията му:

От 1 юли в ЕС влиза в сила фиксирана митническа такса от 3 евро върху нискостойностни пратки от електронната търговия под 150 евро, внасяни от трети държави. Таксата е по тарифна позиция, а не за самата пратка - ако пакетът съдържа памучна блуза и вълнена блуза, митото се изчислява за всяка категория поотделно.

Мярката обхваща пратки, продадени от регистрирани в IOSS (Import One-Stop Shop) доставчици - приблизително 93% от целия поток на е-търговия. Пратки от продавачи извън IOSS засега не са включени, но Комисията запазва правото да разшири обхвата след оценка от октомври 2026 г.

За потребителите:

Мярката е най-болезнена при евтините артикули. При продукт от 5 евро таксата представлява 60% от стойността на стоката. При продукти на стойност между 2 и 10 евро оскъпяването може да бъде с десетки проценти.

За приходите:

Митата са традиционен собствен ресурс на ЕС - 75% от приходите отиват в бюджета на Съюза, а 25% остават за националните бюджети. При около 20 милиона пратки, достигнали до българските потребители само през 2024 г., директният ефект за националния бюджет е ориентировъчно 35–65 млн. евро. за второто полугодие на 2026 г. при различни сценарии.

По-значима е очакваната косвена ползa: разширяване на данъчната основа, намаляване на загубите от подценен внос и защита на местното производство в уязвими сектори - текстил, обувки, електроника.

Защо се налага мярката:

Близо 91% от пратките са с произход Китай. Налице е занижаване на декларираната стойност и изкуствено раздробяване на пратките. Мярката следва и решението на Съединените щати да премахнат собствения праг от 800 долара за безмитен внос, което сигнализира глобален отказ от безмитно третиране на малките пратки.

Предстои:

От октомври 2026 г. Комисията е задължена да следи за отклонение на търговски потоци, а от ноември 2026 г. се очаква допълнителна такса за обработка от около 2 евро на пратка.