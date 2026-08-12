Земетресение с магнитуд 4.3 по скалата на Рихтер бе усетено в района на сеизмогенна зона Вранча в Румъния. По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, трусът от 11 август 2026 г. е регистриран в 20:21 ч., в района на град Фокшани.

Епицентърът на земетресението е отчетен на 190 км от Русе, на 270 км от Плнимка евен и на 400 км от София.

Според Националния институт за изследвания и разработки в областта на физиката на Земята на Румъния (INCDFP) е ударило на 133,2 км под земната повърхност. Трусът е станал е станало в близост до следните градове: 55 км югоизточно от Сфънту-Георге, 56 км източно от Брашов, 59 км южно от Бузъу, 69 км северно от Плоещ, 70 км южно от Фокшани и 96 км североизточно от Търговище. Усетен е още в столицата Букурещ, както и в Констанца.

От началото на август в Румъния са регистрирани 14 земетресения с магнитуд между 2,4 и 4,5 по скалата на Рихтер. Най-голямото земетресение тази година, с магнитуд 4,5, се случи на 26 февруари точно в окръг Вранча, пише Труд.

Зона Вранча е сеизмологично активна земетръсна зона, намираща се в района между Източните Карпати и Южните Карпати. Тя е известна с дълбокофокусни трусове с висок магнитуд, които често се усещат силно на територията на Северна и Източна България.