На 22 ноември Православната църква почита паметта на свети апостол Филимон, един от 70-те Христови ученици, посветили живота си на разпространението на християнската вяра. Празникът е свързан с посланието за прошката, милосърдието и любовта към ближния, оставено от свети апостол Павел. В народните представи денят е съпроводен от три важни забрани, чието нарушаване според поверията може да донесе неприятности и финансови загуби. Съществуват и любопитни предсказания за предстоящата зима, които нашите предци правели, наблюдавайки времето на този ден.

Кой е свети апостол Филимон

Свети Филимон произхожда от град Колоса в Мала Азия и е сред заможните жители на древното селище. Той приема християнството благодарение на проповедите на свети апостол Павел и се превръща в един от неговите предани последователи и сътрудници.

Домът на Филимон става място за молитва и събиране на първите християни. По онова време вярващите все още нямат изградени храмове навсякъде и често провеждат богослуженията си в частни домове. Така жилището на апостола се превръща в духовен център за местната християнска общност.

Името на Филимон остава завинаги в историята на християнството благодарение на едно от най-кратките, но изключително важни послания в Новия завет. То е написано от апостол Павел и е свързано със съдбата на Онисим, който бил роб на Филимон.

След като избягал от господаря си, Онисим срещнал Павел, който по това време бил в затвора. Апостолът го приобщил към Христовата вяра и го изпратил обратно при Филимон с писмо, в което го призовавал да приеме завърналия се човек не просто като роб, а "като възлюбен брат".

Тези думи се превръщат в силно свидетелство за християнското разбиране, че всички хора имат еднакво достойнство пред Бога.

Според църковното предание Филимон, съпругата му Апфия и апостол Архип претърпели мъченическа смърт заради вярата си по време на гоненията срещу християните.

Трите забрани на 22 ноември

С празника народната традиция свързва три основни забрани. Те произлизат от поверията, а не представляват задължителни църковни предписания.

Първата забрана е свързана с тежката физическа работа. Според старите вярвания на този ден човек не бива да се преуморява и да се захваща с изтощителни дейности. Смятало се, че прекомерното натоварване може да доведе до здравословни проблеми. Затова хората се стремели да отделят повече време за почивка, молитва и семейството.

Втората забрана засяга дългите пътувания. Народното поверие предупреждава, че тръгването на далечен път на 22 ноември може да бъде съпроводено от неочаквани препятствия. Вярвало се, че подобно пътуване няма да донесе желания резултат и е по-добре да бъде отложено, когато това е възможно.

Третата забрана е свързана с парите. Според традицията на този ден не бива нито да се дават, нито да се вземат средства назаем. Старите хора вярвали, че така човек рискува да загуби не само парите си, но и благополучието в дома.

В църковен смисъл празникът насочва вярващите към съвсем други добродетели - прошка, смирение, милосърдие и готовност да помогнат на нуждаещите се.

Народните знаци разкриват каква ще бъде зимата

Нашите предци наблюдавали внимателно времето на 22 ноември, защото вярвали, че този ден може да подскаже дали зимата ще бъде сурова, или мека.

Ако денят е мразовит, това според поверията предвещава ранно застудяване и продължителни слани. Студеното време се приемало като знак, че зимата скоро ще покаже истинската си сила.

Ако обаче на 22 ноември е сравнително топло и влажно, народната традиция предсказва по-мека и късна зима. Подобно време се свързвало с по-продължителна есен и по-бавно настъпване на големите студове.

Сутрешната слана също имала свое значение. Вярвало се, че ако земята осъмне побеляла, следващите дни ще бъдат ясни, но студени.

Ниските и плътни облаци пък се смятали за предупреждение за предстоящо влошаване на времето. Според поверията те можели да донесат снеговалежи и рязко застудяване.

В народния календар 22 ноември се възприема като един от дните, след които зимата постепенно започва да измества есента. Затова стопаните следели природните знаци, за да преценят как да се подготвят за студените месеци.

На 22 ноември продължават и Коледните пости. Вярващите спазват определения от Църквата постен режим, като отделят време за молитва, добри дела и духовна подготовка за Рождество Христово.