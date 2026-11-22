Времето в неделя ще е предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

От запад облачността ще се увеличава и по-късно вечерта в западната част от страната ще завали дъжд. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, за София - около 14°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. По-късно след обяд от запад облачността ще се увеличава. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините ще е предимно слънчево. След обяд от запад облачността ще се увеличава и вплътнява. По-късно вечерта над западните райони ще завали дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина - от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 0°.

В понеделник сутринта ще духа умерен и силен южен вятър. Облачността ще е предимно значителна и на много места ще превали дъжд. Ще бъде сравнително топло с минимални температури между 5° и 10° и максимални между 14° и 19°. След обяд с ориентиране на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух и температурите бързо и значително ще се понижат. През нощта срещу вторник облачността бързо ще се разкъса и ще намалее.

Във вторник ще бъде предимно слънчево, но ветровито и сравнително студено. Минималните температури ще са около нулата, а максималните в цялата страна - под 10°.

Атмосферното налягане бавно ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца.