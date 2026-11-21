Лидери от високотехнологичния сектор, инженери, работодатели от индустрията и образователни експерти се събраха днес в Международния конгресен център, за да отговорят на ключови въпроси за бъдещето на децата и младите хора на възраст между 6 и 22 години в контекста на бързо развиващите се технологии. Поводът е първият национален фестивал „Младите в роботиката“.

Мащабният форум се организира от Министерство на младежта и спорта, Община Бургас, Голямата Оранжева Фондация и Младежки международен център – Бургас. В него участниците ще обсъдят как образованието може да се свърже с реалните умения, необходими за професиите на бъдещето.

Събитието откри заместник-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики в Ожщина Бургас Михаил Ненов., а специален гост на фестивала е EnduroSat – вторият български технологичен еднорог, оценен на над 1 милиард долара и опериращ със 103 спътника в орбита.

Успоредно с лекциите и дискусиите се провеждат тематични практически работилници, водени от EnduroSat, Educart Go и Академия Роботика. Те са насочени към ученици от 9. до 12. клас и младежи до 29 години, които имат възможност да програмират кобот, да сглобят електрически карт и да разчитат данни от спътник.

Основните теми на фестивала са:

- Как развитието на технологиите днес предопределя бъдещите професии?

- Какво се случва с децата и младите във възрастта между 6 и 22 години?

- Какво означава да работиш в Космоса – пътят „от класната стая до орбитата и обратно“.

- Изкуствен интелект (AI) и роботика за ученици.

- Емоционалната интелигентност в образованието.

- Deep Tech иновации, родени в България, и вдъхновяващи истории на успешни компании.

- Кариерна ориентация и първи стъпки в технологичния сектор.

Събитието се провежда в рамките на проект „Младите на Бургас – бъдещето започва сега“, реализиран със средства по Програмата за финансиране на младежките центрове в Република България на Министерството на младежта и спорта, съгласно Договор #25-00-30/15.07.2026 г.