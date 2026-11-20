Жълт код код заради силен вятър в целите области Русе, Разград, Силистра Добрич и северните части на Варна Шумен и Търговище е обявен за петък, 20 ноември.

В последния работен ден от седмицата минималните температури ще са между 8° и 13°, в София - около 9°. През деня в Северна България ще остане ветровито с умерен и силен вятър от запад-северозапад, който постепенно ще отслабва.

В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините видимостта за кратко ще бъде намалена. Облачността от северозапад ще се разкъсва и ще намалява до слънчево време, но до обяд на отделни места в страната ще има слаби валежи от дъжд. Остава топло с максимални температури между 17° и 22°, в София - около 19°.

Над планините облачността ще бъде значителна. В масивите в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. След обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна, но от север на юг ще се разкъсва и ще намалява до слънчево време. Ще духа умерен и силен вятър, по северното крайбрежие от запад-северозапад, по южното крайбрежие – от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.