Днес почитаме паметта на Преподобния Григорий Декаполит, на Свети Прокъл, архиепископ Константинополски и на Свети мъченик Дасий Доростолски.



Свети мъченик Дасий живял през III век в крайдунавския град Доростол (днес Силистра). Той първият християнски мъченик от нашите земи. Жителите на града се готвили за празника на езическия бог Сатурн.

Според обичая, тридесет дни преди празника те избирали красив юноша, обличали го в красиви дрехи и му оказвали царски почести, а в деня на празника го принасяли в жертва на бога.



Този път изборът паднал на свети Дасий. Като узнал това, той казал: "Ако ми е съдено да умра, по-добре да умра за Христа като християнин". Той открито изповядал пред съгражданите си своята вяра в Христос, изобличил ги за тяхното злочестие и заблуждения и обърнал много от тях в Христа. Поради това, по заповед бил обезглавен след жестоки мъчения през 2822 г.



Свети Дасий се празнува от Православната и от Римокатолическата църква.



Свети Прокъл, архиепископ Цариградски, бил ученик на Св. Йоан Златоуст, голям защитник на Православието против ереста на Несторий. Св. Прокъл бил забележителен църковен проповедник. Красноречието му виждали значителността на Св. Василий Велики, съединена с приятността на Златоуст; разнообразна, жива, ясна и при това кратка реч. Известни са и неговите послания, в това число към арменците, за вярата и за литургийното предание. Починал в 447 година.



Преподобни Григорий Декаполит се подвизавал в пост и молитва, правил много чудеса; пострадал за вярата време на иконоборството при император Лъв Арменец през 837 година.