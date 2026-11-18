Ryanair планира да увеличи дейността си на Летище Бургас с 40% през лято 2027 г., като разшири мрежата си до 12 маршрута, осигури 76 полета седмично и предложи над 400 000 самолетни места. Новото направление е полският град Вроцлав, а сред дългосрочните планове на авиокомпанията е откриването на оперативна база в Бургас.

Програмата ще стартира през март 2027 г., като през май се предвижда увеличаване на честотите по съществуващи и нови направления. От Ryanair заявиха и готовност част от маршрутите да се изпълняват целогодишно, включително през зимния сезон, в зависимост от резултатите през лятото.

Търговският директор на авиокомпанията Джейсън Макгинес представи и стратегията за разширяване на българския пазар. Целта е до 2032 г. броят на пътниците да нарасне от 3,5 на 7 милиона годишно. За постигането ѝ компанията поставя акцент върху намаляването на летищните такси.

Ryanair оперира на четири български летища – София, Варна, Бургас и Пловдив, с общо 64 маршрута. Докато Бургас планира 40% ръст, за Варна е предвидено увеличение на дейността с 66%, три маршрута и 24 полета седмично. В София авиокомпанията отчита спад от 25% и намалява два полета.

Съществен фактор за разширяването в Бургас е партньорството с концесионера „Фрапорт Туин Стар“. В рамките на договорената система за стимулиране летищните такси могат да бъдат намалени с до 40% на пътник при определени условия, свързани с увеличаването на трафика и полетите извън пиковия летен сезон.

Ryanair започва да лети от Бургас през 2018 г., а сред утвърдените направления е Краков, по което са превозени над 30 000 пътници. След откриването на линията до Рим през 2026 г. Вроцлав е следващото попълнение в мрежата за лято 2027.

Плановете за нова база и целогодишни полети могат да допринесат за намаляване на сезонността на въздушния трафик и за по-добрата международна свързаност на Южното Черноморие.