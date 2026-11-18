Пет образователни филма, посветени на правилата за движение и отговорното поведение на пътя, са създадени в рамките на националната кампания на Министерството на вътрешните работи и „Пътна безопасност“ – „Превенция: Да запазим децата си!“. Инициативата е насочена основно към учениците от VIII до XII клас и цели да повиши тяхната информираност за рисковете на пътя и личната отговорност на всеки участник в движението.

Видеоматериалите са разработени по поръчка на МВР и „Пътна безопасност“, съгласувани и одобрени за използване в кампанията. Чрез тях се отправя послание към младите хора за необходимостта от внимателно и отговорно поведение както като пешеходци, така и като бъдещи водачи на моторни превозни средства.

Община Бургас подкрепя инициативата и насърчава училищата, учителите, родителите и всички, ангажирани с възпитанието и образованието на младите хора, да използват видеоматериалите в образователни и превантивни дейности. Те могат да бъдат полезен повод за разговори и дискусии с учениците за опасностите в пътната среда, спазването на правилата и последствията от рисковите решения.

Изграждането на култура на пътна безопасност започва още в детска възраст и изисква последователни усилия както от институциите, така и от семейството и училището. Особено важно е младите хора да осъзнаят, че правилата за движение не са просто ограничения, а гаранция за опазването на човешкия живот.

Петте филма са достъпни в комуникационните канали на Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката и „Пътна безопасност“.