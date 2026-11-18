Единодушно парламентът прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за хазарта, с които се забранява рекламата на хазарт у нас.

Законопроектът на Министерския съвет получи 193 гласа, на „Демократична България“ – 187, на „Продължаваме промяната“ – 183 гласа в подкрепа.

Народните представители се обединиха около тезата, че е необходимо прецизиране на текстовете на законопроектите, така че да се постигне максимален ефект за ограничаването на рекламата на хазарт у нас.

Правителството предлага пълна забрана и по-високи данъци за хазартния бизнес

Одобреният законопроект на правителството предвижда пълна забрана на рекламата на хазартни игри, рекламата на организаторите на хазартни игри и на свързаните с тях отличителни знаци, както и промяна на механизма на облагане и таксуване на хазартния бизнес у нас. Предлага се и прекратяване на дейността на афилиейт операторите. Като изключение се допуска ограничено присъствие на търговските марки на организаторите на хазартни игри при спонсориране на спортни клубове, федерации, сдружения и организации, както и при подпомагане на дейности в областта на културата, здравеопазването и образованието.

Увеличава се алтернативният данък по Закона за корпоративното подоходно облагане за игралните автомати, игралните маси и друго игрално оборудване в наземните зали и казина. За игрални автомати данъкът се увеличава от 800 лв. на 600 евро за автомат на тримесечие, за игралните маси – от 22 000 лв. на 13 000 евро за игрална маса на тримесечие, а за друго игрално оборудване – от 5000 лв. на 3000 евро за оборудване на тримесечие. Увеличава се и размерът на вноските за социално отговорно поведение.

Законопроектът предвижда също забрана за извършване на плащания в брой между строителни предприятия, изпълнители и подизпълнители по договори за строителни дейности, доставки на материали и предоставяне на услуги.

ПП настоява за забрана и на бонусите, промоциите и безплатните залози

Другите два законопроекта, внесени съответно от Венко Сабрутев (ПП) и от Божидар Божанов (ДБ), също предлагат различни механизми за пълна забрана на рекламата на онлайн и наземния хазарт.

Венко Сабрутев обясни, че идеята им е да се забрани всякаква форма на реклама – пряка и непряка, вкл. предложения за отваряне на пунктове за залози, реклама в радио- и телевизионни програми, в т.ч. при продуктовото позициониране, във всички видове собственост, реклама върху транспортни средства, бонуси, промоции, безплатни залози и други стимули с търговски или рекламен характер. Предвижда се и драстично увеличение на санкциите – почти шест пъти, тъй като, по думите му, в момента хазартните оператори предпочитат да си платят глобата и да продължат да рекламират.

ДБ призова да не се оставят вратички за реклама на хазарт

Божидар Божанов изтъкна, че е задължително да се забрани изцяло рекламата за хазарт. Между двете четения да не се остави нито една вратичка, през която да може да мине рекламата за хазарт, подчерта той.

„Възраждане“ предупреди за риска от нелегален хазарт

Според Димо Дренчев, „Възраждане“, хазартът е нещо повече от икономически сектор, той е свързан с човешките пороци. Трудността е, че можем да забраним легалния хазарт, но няма да можем да спрем хората да залагат нелегално, смята той. От парламентарната група не приемат предложението на МС да се забрани разплащане в брой между строителните фирми и смятат, че мястото на такава разпоредба не е в този законопроект. Цончо Ганев подчерта, че остава възможността хазартът да се рекламира на спортни съоръжения, на спортни екипи, което стига до милиони зрители.

Калоян Иванов, ДБ, попита каква е връзката на забраната за плащане в брой в строителния сектор с регулиране на хазартната дейност.

Александър Симидчиев, ДБ, посочи, че за три години оборотът от хазарта е скочил с близо 50 процента. В същото време 50 000 души сами са поискали да бъдат вписани в регистъра на уязвимите лица и държавата да спре достъпа им до хазарт, това е заболяване, подчерта депутатът.

Антон Кутев, "Прогресивна България", обърна внимание, че по отношение на медиите и културата и връзките на хазарта с тях трябва да се внимава, за да не се окаже, че ще бъде невъзможно големите първенства, особено световните, да се излъчват по нашите медии. Според него отново трябва да се върне текстът 10% от таксата от хазарт да отива във фонд „Култура", както е било преди.

ГЕРБ подкрепя забраната, но отхвърля ограниченията за плащанията в брой в строителството

Десислава Танева декларира, че ГЕРБ-СДС ще подкрепят и трите законопроекта, ще подкрепят забраната във всичките ѝ форми, но не са съгласни с предложението на МС да се забрани разплащане в брой на строителните фирми. Това предизвиква напрежение в складови бази, при малките оператори, посочи тя, цитирана от БТА.

Предстоят разговори за общи текстове между първо и второ четене

Константин Проданов, ПБ, изтъкна, че и трите законопроекта са в правилната посока. Още следващия понеделник ще се седне с представители на различни парламентарни групи, както и на различните засегнати страни, за да се намерят най-точните и работещи формулировки, съобщи той. За онлайн рекламата обясни, че там не се сключва договор за реклама с хазартен оператор, а с дигитални платформи за реклама, повечето от които не са със седалище у нас. Т.е. новинарският сайт отдава под наем едно рекламно пано, а какво излиза, зависи от глобалната платформа, посочи той.