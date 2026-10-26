Императорският надпис, открит тази година при консервационни и реставрационни дейности в античния термален комплекс Акве калиде, вече е разчетен и научно интерпретиран от епиграфа гл. ас. д-р Николай Шаранков от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Текстът е разположен върху постамента на статуя на император Траян (98–117 г. сл. Хр.), издигната тук през 100 г. Проучванията на знаковия обект се ръководят от доц. д-р Димчо Момчилов.

Надписът започва с пълната титулатура на императора, както е било прието в римско време. Траян е представен като син на божествения Нерва, своя предшественик, който го осиновява. Следват титлите император, Цезар, Август, Германик, дадени му заради победите над германските племена, върховен жрец, носител на трибунската власт и „Баща на отечеството“. Посочената пета консулска длъжност позволява надписът да бъде датиран точно в 100 г. От него става ясно и кой е поръчал статуята. Решението е взето от градския съвет, устроен по образеца на римския Сенат, на римската колония Деултум, чиито останки се намират край днешното село Дебелт.

Текстът е изписан на латински, което също е показателно за връзката му с Рим. В този край на Тракия се е говорило предимно на гръцки език и повечето надписи от Акве калиде са на гръцки. Но латинският е бил езикът на римската власт и администрация.

Изборът на Акве калиде за рацполагането на императорската статуя не е случаен. Големите римски терми, изградени при император Нерон (54–68 г. сл. Хр.), са били сред най-посещаваните в Тракия и са привличали посетители от цялата империя, сред тях високопоставени управници и римски офицери. Моментът също е особен. Само година по-късно, през 101 г., Траян започва войната срещу даките отвъд Дунава. Пътищата, водещи натам, са били мнго оживени. Затова Деултум избира да засвидетелства почитта си към императора именно в Акве калиде, където статуята е могла да бъде видяна от най-много хора.

Находката допълва поредицата от значими латински надписи, открити на това място. През 2015 г. тук беше намерен надпис от времето на император Нерон, който свидетелства за изграждането на термите, а през 2022 г. – олтарът, посветен на нимфите от Марк Обсеквант. Всичко това говори, че още от първите десетилетия на римското управление Акве калиде е било свързано с императорската власт и е било едно от най-значимите места в Тракия.