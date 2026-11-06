Основателят на руското радикално движение “Мъжка държава“, забранено през 2021 г. заради “екстремизъм“, отрече всякаква връзка с фалшивите бомбени заплахи срещу летища в Европа, включително в София и Рим.

През последната седмица редица търговски полети в Европа бяха засегнати от фалшиви сигнали за бомби, които принудиха властите да пренасочват самолети или да изпращат изтребители за ескортиране на граждански въздухоплавателни средства.

Имейлите, изпратени до летищата в Рим и София, са били подписани от “бойците на Мъжка държава“, става ясно от текстовете, с които AFP се е запознала, както и от информация на компанията, управляваща летището в Рим.

„Всички вие сте съучастници в престъпен заговор и затова искаме да ви унищожим. Ние, бойците на Мъжката държава, днес ще оставим следа в историята с действията си. Вашият феминистки режим ще помни това завинаги. Експлозията ще настъпи след 60 минути. Днес небето ви ще се обагри в червено“, се посочва в имейла.

“Онези, които организират провокации на територията на европейските държави от името на тази „марка“, действат в собствен интерес, като просто използват чуждо знаме“, написа основателят на движението Владислав Поздняков в Телеграм.

Европейските власти полагат усилия да установят източниците на заплахите.

Движението “Мъжка държава“ е основано през 2016 г. от Поздняков, блогър и фитнес инструктор, първоначално като общност в руската социална мрежа ВКонтакте. Впоследствие организацията придобива полуполитически характер, като идеологията ѝ съчетава женомразство и национализъм.

Движението така и не успява да привлече широка подкрепа и става известно най-вече с кампаниите си за онлайн тормоз.

През 2021 г. руските власти го обявяват за “екстремистко“ и забраняват дейността му