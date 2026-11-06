Залагат 3,5% дефицит в Бюджет 2027. Трудно можеше да е по-нисък и това, което се залага, ми се струва реалистично, преди беше 5,7%. Показаха, че 2026 г. ще завърши на 5,5 и пред Брюксел показваме 2% фискална консолидация. Струва ми се, че е добре пред ЕК, отговаря на препоръките на комисията, каза в интервю пред БНР финансистът Любослав Костов.

„400 страници е проекта за бюджет, но не изглежда да има големи реформи и орязвания, няма да има орязване на заплатите в МВР и МО. Подоходната политика ще бъде между 5 и 8%. Сигурен съм, че между първо и второ четене може да бъде подобрен“, коментира той.

И допълни:

„Не мога да ви кажа дали ще има протести, но за опозицията първият ми съвет е да прочетат бюджета. Те просто си търсят повод. За МВР и МО през миналата година имаше увеличение на заплатите с 50% за МВР и 30% за МО с пагони, трябва да се вдигне и на хората без пагони. Може МВР година да почакат, защото бяха приоритизирани 2025. Не трябва да се противопоставят хората.“

Според Костов правителството трябва да компенсира инфлацията и намалената покупателна способност, „причини за протести мога да ви дам още 10“:

„МРЗ остава 660 евро вместо 672, а по старата формула даваше 690 евро и беше най-подходящият вариант и Конституционният съд щеше да я обяви за противоконституционна. 660 евро остава МРЗ, защото социалните партньори не се обединиха около число. Нетно МРЗ ще е около 510 – 512 евро и България е на последно място в Европа по този индикатор. Трябваше да се запази старата формула и дори да се надгради. Вместо да дообогатим стария механизъм, направихме един по-лош.“

Любослав Костов е категоричен, че дебатът за пенсионната реформа трябва да се отвори.

Костов, който беше главен икономист на КНСБ напусна синдикалната централа преди дни.