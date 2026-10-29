Комисията за защита на потребителите (КЗП) е решила да наложи санкции на две големи търговски вериги за установени нелоялни търговски практики. Общият размер на глобите е 75 хиляди евро, а наказанията са наложени за три обекта на двете вериги като всяка от санкциите е в максималния допустим от закона размер.

Докладите са по раздел „Нелоялни търговски практики“ от Закона за защита на потребителите. При проверките инспекторите са установили несъответствие между цената на етикета и цената, маркирана на касата за същия продукт, както и невярно посочена държава на произход на предлагани плодове и зеленчуци.

В единия от случаите нарушенията са установени на 22 и 25 октомври 2026 г. Също на 22 октомври инспекторите на КЗП са констатирали в обект на друга голяма верига продажба на продукти, при които цените на етикета се различават от сумите, които потребителят плаща на касата.

Комисията е взела решение и за санкции за нелоялни търговски практики при разпространение на имитиращи продукти, подвеждаща информация в рекламни флаери на заведения за хранене, при туроператори, туристически обекти и хотел, както и за фалшиви оферти тип „в последната минута“ с промоционални цени и допълнителни горивни такси. Сред решенията са и санкции за нарушение при предсрочно погасяване на кредит от потребител.