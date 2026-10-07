Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атаката с дрон край българския бряг, е прекратена във вторник в 17:00 часа и няма да бъде подновявана. Това съобщи вицеадмирал Румен Николов от Изпълнителна агенция "Морска администрация" пред журналисти.

„От моряците от първия кораб няма следи, няма и да има. Липсва информация и за остатъци от дронове. Намерени са лодка, три спасителни плота и части от оборудването на кораба”, уточни вицеадмирал Николов.

Първият сигнал за авария е получен в 2:54 ч. в нощта срещу вторник, а вторият – в 3:23 ч. Първият плавателен съд е потънал, докато екипажът на втория е напълно спасен след подаден сигнал за напускане на кораба около 3:30 ч.

Инцидентът е станал в българската отговорна зона за търсене и спасяване, на 70-80 морски мили (между 130 и 150 километра) източно от Бяла. Николов обясни, че заради войната, към тази зона има претенции както от руска, така и от украинска страна, но страната ни действа отговорно в нея.

"За всички тези зони, съгласно международните правила, са определени няколко понятия. Първото е икономическа зона, която е 200 мили и не е регламентирана със строго определени граници. Втората зона е шелфът, в който всяка от държавите с излаз на море има право да извършва проучвания. Третата зона е прилежащата. Тя се намира на 24 морски мили от бреговата черта. Най-отговорната зона за нас е териториалното море – на 12 мили от бреговата черта – това е част от територията на Република България. Инцидентът е станал в отговорната зона за търсене и спасяване. Тя има точни координати, заявени в Международната морска организация. В резултат на войната, която се води в близост до нас, за нея има претенции и от руска, и от украинска страна. Ние сме си запазили нашата зона и действаме отговорно и ефективно, както доказахме и вчера”, обясни вицеадмиралът.

Двама от спасените моряци са пострадали. Единият е настанен във ВМА-Варна и е в стабилно, но тежко състояние, посочват от Министерството на отбраната. Останалите 16 души от екипажа, които бяха докарани на брега с катер на „Гранична полиция”, са прегледани и нямат нужда от болнично лечение.