Говорителят на ЦИК Стоянка Балова съобщи, че около 2000 от машините за гласуване, на които им е необходим ремонт, вече са в пълна изправност.

По време на брифинг тя добави, че ремонтът на машините върви в срок.

ЦИК определи местата в държавите, в които ще се образуват секции за гласуване извън страната, както и броя на избирателните секции във всяко населено място, каза още Балова.

“Близо 40 000 българи в чужбина са подали заявление за гласуване на предстоящия президентски вот, а утре от 9:30 ч. в сградата на Народното събрание ще се проведат консултациите с парламентарно представените политически сили относно разпределение на ролите и представителите в секционните избирателни комисии (СИК) в чужбина.

До 12 октомври ЦИК трябва да назначи и СИК извън страната”, каза още говорителят на комисията.

Балова добави още, че до 10 октомври е срокът, в който избирателите с трайни увреждания могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.

По време на брифинга говорителят направи и демонстрация на демоверсията на гласуване с машина. Машините вече не отпечатват пълна бюлетина с всички кандидати, а само контролна разписка с избрания вот за проверка. На въпрос дали се запазва гласът на избирателя, ако има проблем при разпечатването, Балова обясни, че след гласуването се чува звук от отрязване и сигнал от машината и имаме ли отрязване, гласът на избирателя се е зачел и е във флашката. Вечерта, когато се извади протокол, гласът на избирателя ще бъде отчетен, каза говорителят на ЦИК. Ще покажем съвсем скоро образец на бюлетина, добави тя.

До 14 октомври комисията ще се срещне с всички 31 районни избирателни комисии в страната, като се надяваме, че прекият контакт с членовете на районните комисии ще допринесе за по-добра комуникация, координация и практическа подготовка в изборния ден, посочи още Балова.

Балова информира за постъпил сигнал до ЦИК от СЕМ за установено нарушение на кандидата за вицепрезидент Атанас Стефанов в негово телевизионно участие. Наложена му е административна глоба, уточни говорителят на ЦИК.