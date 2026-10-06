Военноморските и Военновъздушните сили се включват с допълнителни средства в спасителната операция в Черно море след атаката срещу два търговски кораба. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.





По думите му военен катер вече е прибрал двамата ранени моряци от единия кораб и ги транспортира към Варна. Там пострадалите ще бъдат поети от медицински екипи на Военномедицинска академия.

„Ще бъдат доставени по най-бързия начин във Варна“, посочи Стоянов.

Паралелно с това два хеликоптера от 24-та авиационна база – Крумово са насочени към формированието на Военноморските сили в „Чайка“. Задачата им е да вземат спасители и при необходимост да се отправят към района на спасителната операция.

Министерството на отбраната подготвя и включването на самолет Су-25, който да извърши въздушно разузнаване над морето и да участва в търсенето на оцелели.

„Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно морското пространство с цел търсене на оцелели“, обясни министърът.

Операцията се провежда в координация между Министерството на отбраната, Морска администрация и Министерството на вътрешните работи. При необходимост има готовност да бъдат изпратени допълнителни сили и средства.