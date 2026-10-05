Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва извънредни проверки на предлаганите картофи в пет от най-големите търговски вериги в страната, както и в складовете към тях.

Контролът ще стартира от 6 октомври и ще продължи до 12 октомври 2026 г., съобщиха от Агенцията.





Ще се проверяват произходът на продукцията, идентичността на партидите, маркировката и придружаващите документи, както и спазването на изискванията за качество и пазарни стандарти. Особено внимание ще бъде отделено на проследимостта на продукцията и на установяването на евентуална подмяна или промяна на посочения произход по време на търговията.





Целта е да се установи дали картофите в търговската мрежа отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство. При установяване на несъответствия ще бъдат предприемани съответните административни мерки съгласно действащото законодателство.

Контролът е част от действията на БАБХ за гарантиране на коректния произход, качеството и проследимостта на храните, предлагани на българския пазар.