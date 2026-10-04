Над 380 каменни блока от облицовката на Паметника на свободата на връх Шипка са предвидени за подмяна поради лошото им състояние. Всеки от тях ще бъде прегледан индивидуално, като при възможност оригиналният камък ще бъде укрепен и запазен на мястото си. Това обясни пред bTV директорът на Националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа" д-р Чавдар Ангелов.

Проблемите с облицовката не са нови. През 2020 г. от южната страна на монумента паднаха три масивни блока, а през 2024-2025 г. са регистрирани още два подобни случая.

Започналата реставрация предизвика напрежение през изминалата седмица, при което недоволни граждани блокираха строителната техника заради премахването на плочи от площадката. Политическата партия "Възраждане" поиска незабавно спиране на ремонта до извършването на независима проверка.

Пълното обследване на съоръжението показва, че основната конструкция е здрава и няма отклонения по вертикалната ос. Д-р Ангелов уточни, че паметникът не е изграден от гранит, а от местен водопропусклив камък – доломит. Проникващата през компрометираните фуги вода замръзва през зимата и постепенно отслабва здравината на материала. Проектът предвижда цялостно префугиране на монумента.

По повод твърденията за извозване на оригинални камъни с камиони директорът обясни, че временно се демонтира северното стълбище. Целта е да бъде освободена основата на северната стена, за да може тя да бъде обработена. Стълбището е изградено върху каменно-земен насип, който се свлича и в момента се извозва.

На мястото на насипа ще бъде изграден стоманобетонен фундамент, върху който ще бъдат върнати предварително номерираните оригинални облицовъчни части. По този начин ще бъде запазен автентичният вид на монумента, като същевременно ще бъде укрепена основата му.

Подготовката за мащабния ремонт, какъвто не е правен от 1981-1982 г., е отнела години, започвайки с първоначални проверки още през 2015 г. Очаква се реставрацията да приключи до септември 2029 г. Въпреки строителните дейности, честванията на историческиа врюх няма да бъдат преустановени.