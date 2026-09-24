И тази година Бургас се включва в Европейската седмица на мобилността. Програмата в града излиза извън рамките на официалната седмица – първите събития започнаха още на 12 септември, а инициативите ще продължат до 4 октомври.

Под мотото „Мобилност за всички поколения“ Община Бургас и партньори са подготвили разнообразни събития, посветени на активното придвижване, пътната безопасност, устойчивата градска мобилност и отговорното отношение към околната среда.

„Бургасбус“ също се присъединява към инициативата – на 26 септември, от 09:00 до 13:00 ч. в автобусното депо ще се проведе Ден на отворените врати – „Поглед отвътре“, с възможност посетителите да надникнат зад кулисите на градския транспорт и да се запознаят с работата на нашите служители.

Повече информация за Европейската седмица на мобилността може да намерите тук:

https://www.burgas.bg/bg/novini/burgas-otbelyazva-evropeyskata-sedmitsa-na-mobilnostta-s-initsiativi-za-vsichki-pokoleniya

Инициативата се реализира с активната подкрепа на Община Бургас и партньори в рамките на проект „Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество“ (LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP), изпълняван с финансовата подкрепа на Програма LIFE на Европейския съюз.