На 1 октомври Бургас отново ще бъде част от международната инициатива „Нощ на литературата“. Градът ще посрещне петнадесетото издание на събитието под откритото небе – всички четения ще се проведат навън, в близост до морския въздух, градската светлина и нощното небе.

Седем съвременни европейски книги ще оживеят в седем различни градски пространства, които за няколко часа ще се превърнат в читателски гнезда. Актьори, писатели и представители на бургаската културна общност ще четат откъси от произведения от Австрия, България, Дания, Ирландия, Финландия, Швейцария и Швеция.

Сред участниците, с които ще може да се срещнете, са проф. Георги Бърдаров, автор на една от избраните книги; Тодора Даскалова, създател на книжния блог Reading Trolls; писателят Боян Боев; Петър Тодоров, директор на Държавен куклен театър Бургас; актрисата Симона Богданова и още редица интересни и вдъхновяващи гласове от бургаската културна сцена, които ще придадат на вечерта своята енергия, стил и присъствие.

Четенията започват в 18:00 ч., като във всяко гнездо на всеки 30 минути се представя един и същи откъс от съответната книга: 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00

Всяко от четенията се провежда през половин час, в който публиката може да се придвижи от едно „читателско гнездо“ до друго. Посетителите могат да създадат свой собствен литературен маршрут, преминавайки от място на място и откривайки различни гласове, стилове и истории.

Специална награда

Всеки участник, който посети всичките 7 локации, ще получи специална награда – символичен жест към онези, които избират да изживеят цялата литературна нощ в Бургас.

„Нощ на литературата“ е гласът на съвременната европейска литература – среща на живо с нейните теми, езици, почерци и, особено важно, с преводите ѝ на български език. Участието на Бургас в инициативата подкрепя кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 г. и е част от нашия стремеж да развиваме силни европейски културни формати, да изграждаме устойчиви партньорски мрежи и да поставяме съвременната литература и преводаческото изкуство в центъра на културния живот на града.

ПРОГРАМА

18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00

1. Кафе Kaive | ул. „Алеко Константинов“

„Кафенето без име“ (2024) – Роберт Зееталер (Австрия)

Превод: Любомир Илиев

Изд. Лист

Корицa: София Попйорданова

Четат: проф. д. н. Мария Нейкова (БСУ) и Диана Радославова (НЧ „Асен Златаров 1940“)

2. Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ | Тераса срещу зала 3

„Адажио за Мария“ (2025) – Георги Бърдаров (Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия – България)

Изд. MusaGena

Корицa: Ния Манчева

Четат: Алберта Алкалай (център „Алеф”) и проф. Георги Бърдаров

3. Галерия–Музей „Георги Баев“ | бул. „Демокрация“ № 6

„Служителите“ (2026) – Олга Раун (Дания)

Превод: Росица Цветанова

Изд. ICU

Корицa: Стоян Атанасов

Четат: д-р Маргарита Дончева и Тодора Даскалова (Reading Trolls)

4. Дом на писателя | ул. „Вола“ № 1

Старт: 19:30 ч.

„Интермецо“ (2025) – Сали Руни (Ирландия)

Превод: Боряна Джанабетска

Изд. Еднорог

Дизайн: Faber & Faber

Четат: Петър Тодоров (Държавен куклен театър Бургас) и Диана Саватева (зам.-кмет „Култура и вероизповедания“)

5. C.A.S.A Triangulo Creativo | ул. „Антим I“ № 4

„Роуз е изчезнала“ (2021) – Катя Кету (Финландия)

Превод: Росица Цветанова

Изд. ICU

Корицa: Живко Петров

Четат: Боян Боев и Мария Арнаудова

6. Етно музей и кафене | ул. „Славянска“ № 69

„Якоб фон Гунтен“ (2025) – Роберт Валзер (Швейцария)

Превод: Боян Вълчев

Изд. Нике

Корицa: Люба Халева

Четат: Симона Богданова и Емил Ованесов (BIFF)

7. Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“ | ул. „Митрополит Симеон“ № 24

„Всичко, което не помня“ (2021) – Юнас Хасен Кемири (Швеция)

Превод: Мария Змийчарова

Изд. Матком

Корицa: Ина Димитрова

Четат: д-р Лорис Мануелян и Петя Янакиева (БНР Бургас)

Организатори и партньори

Организатори на „Нощ на литературата“ Бургас 2026 са Община Бургас и фондация „Бургас 2032“, в партньорство с Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“, Кафе Kaive, Галерия–Музей „Георги Баев“, Бургаска писателска общност, Дом на писателя, C.A.S.A Triangulo Creativo, Етнографски музей и кафене и Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“. Медиен партньор e БНР Радио Бургас.

„Нощ на литературата“ се реализира от Столична община, EUNIC, фондация „Прочети София“, Австрийски културен форум София, Посолство на Белгия, Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия – България, Гьоте-институт България, Посолство на Гърция в София, Посолство на Дания в България, Посолство на Ирландия, Институт Сервантес-София, Посолството на Кралство Испания в България, Италиански културен институт, Посолство на Нидерландия в България, Британски съвет България, Полски институт в София, Културно-информационен център на Република Северна Македония в София и Посолство на Р. Северна Македония, Посолство на Словения в София, Посолството на Украйна, Институт Лист – Унгарски културен институт, Посолство на Финландия в София, Чешки център София, Посолство на Швейцария в България, Посолство на Швеция в България, фондация „Детски книги“.

Фондация „Прочети София“ е национален координатор на инициативата. „Нощ на литературата“ е част от Календара на културните събития на Столична община за 2026 г.

Следете събитието онлайн

Всички допълнения към програмата ще бъдат публикувани на официалната Facebook страница на събитието: https://www.facebook.com/events/1293553152769149/

Елате да посрещнем заедно Нощта на литературата в Бургас – под звездите, сред думите и в компанията на седем вълнуващи истории.

Вход свободен.