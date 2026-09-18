Предвидили сме мярка „Инфлационен чек“ за гарантиране на базова социална сигурност в условията на ръста на цените на горивата. Тя ще представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро на лица и семейства с ниски доходи, под линията на бедност. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет след края на работната среща за мерките във връзка с цените на горивата.

По думите на Ефремова, общо осем групи от обществото ще бъдат обхванати от помощта. Изплащането ѝ ще започне следващия месец.

Министър Ефремова каза, че финансовата подкрепа ще бъде насочена включително към лица и младежи без родителска грижа; подпомагане на граждани с целева помощ за отопление; семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания; деца, които се отглеждат от роднини или в приемни семейства; военноинвалиди и военнопострадали.

Изплащането ще бъде еднократно, като няма да се изисква подаване на заявления, посочи министърът. Проверката ще става по служебен път, а помощта ще се изплаща по карта или по пощата.