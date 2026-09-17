Европейският парламент поиска създаването на механизми, които да позволяват на Европейския съюз да спира финансирането за партньорски държави, които не сътрудничат или застрашават интересите на държава членка. Това е записано в резолюция за масовото пристигане на мигранти в испанския ексклав Сеута през юли.

Документът беше приет с 339 гласа „за“, 225 „против“ и 16 „въздържал се“. Евродепутатите настояват не само за възможност за спиране на бъдещи плащания, но и за възстановяване на вече предоставени средства при подобни случаи. Парламентът призовава също за по-строги и прозрачни правила за финансирането на дейности за развитие и сътрудничество с трети държави.

В резолюцията е записано, че достъпът до европейския пазар и европейското финансиране трябва да бъде обвързан с ефективно сътрудничество, включително при управлението на границите, борбата с трафика на мигранти и връщането и реадмисията на хора, които нямат право да останат в ЕС.

Сеута отново в центъра на миграционния спор

Резолюцията е свързана с безпрецедентната миграционна криза в Сеута от 30 и 31 юли. Според анализ на Европейския парламент тогава около 80 000 души са преминали от Мароко към испанския ексклав, а най-малко 72 души са загинали. В последваща информация на Европарламента се посочват 141 загинали в морето по време на събитията.

Европейските институции определят случая като сериозно изпитание за външните граници на ЕС. В резолюцията се говори и за използване на незаконната миграция като инструмент на хибридна война срещу териториалната цялост на държава членка.

Мароко не е назовано, но е в центъра на дебата

В текста Мароко не е посочено директно в разпоредбата за възможно спиране на финансирането. Въпросът обаче е пряко свързан с отношенията между ЕС, Испания и Рабат, тъй като Мароко е ключов партньор на ЕС по въпросите на миграцията и охраната на границите. Европейският парламент призовава мароканските власти да изпълняват поетите ангажименти в тази област.

Предложения за конкретни санкции срещу Мароко са били отхвърлени при гласуването на измененията, съобщи ЕФЕ.

Спорът за испанската амнистия

Евродепутатите изразяват и „дълбока загриженост“ относно програмата на испанското правителство за масово уреждане на статута на мигранти. Те призовават Европейската комисия да оцени възможните трансгранични последици, включително влиянието върху вторичните миграционни потоци и функционирането и сигурността на Шенген.

В резолюцията е записано, че незаконното влизане не трябва да се превръща в пряк път към законно пребиваване. В същото време Европейската комисия уточнява, че мигрантите, получили законен статут по испанската процедура, могат да живеят и работят в Испания, но това не им дава автоматично право да пребивават или работят в друга държава от ЕС.

Европейският парламент настоява Испания и Мароко да засилят сътрудничеството си по връщането и реадмисията на мигранти, които нямат право да останат в ЕС.