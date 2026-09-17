България бележи устойчив напредък в Световния индекс на щастието, като през последната година се нарежда на 84-то място и влиза в топ 5 на страните с най-бързо изкачване в класацията. За последните десет години страната ни се е придвижила с около 80 позиции напред. Това коментираха Красимир Бенямин и Константин Драгов от фондация „Изкуството да живееш България“ в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Въпреки че 84-то място може на пръв поглед да не изглежда като челна позиция, ключовият фактор в изследването е устойчивият позитивен тренд, коментира Красимир Бенямин:

„Тенденцията е добра... Ние сме сред петте държави, които най-много са се изкачили в последната година.“

Методологията на Световния индекс на щастието не разчита единствено на тривиални въпроси или само на външни икономически параметри. Изследването се провежда сред представителна извадка от 1000 души за всяка държава и оценява субективното усещане за живота за предходните три години.

„Методологията е интересна. Тя не пита хората просто "щастлив ли си", а пита: "Къде чувстваш, че си в момента в живота си, къде би се поставил на скалата от 0 до 10?" Тогава се тегли чертата и се вижда как оценяват държавата хората. Това показва, че хората наистина вътрешно се чувстват по-щастливи“, каза Бенямин.

Според Константин Драгов фундаменталната промяна не произтича само от стандарта на живот, а от промяната в нагласите на обществено ниво:

„За последните 10 години ние сме се качили с около 80 места напред... Във България все повече хора се интересуват от методи за справяне със стреса, личностно развитие, ментално здраве и тези аспекти допринасят за вътрешното удовлетворение.“

Традиции, отговорност и вътрешно вглеждане

Положителната промяна се дължи както на възраждането на българските традиции и заедността, така и на преориентацията от материалното към вътрешното благополучие.

Драгов подчерта значението на фолклорните фестивали, съборите, народните танци и социалните проекти като засаждане на дръвчета и почистване. Българите все повече поемат отговорност за заобикалящата ги среда, вместо да се оплакват или обвиняват, коментира той.

Бенямин отбеляза, че хората вече не търсят щастие единствено в материалните придобивки. Докато преди 20 години фондацията е търсила хората, днес обществото само търси техники за справяне със стреса, медитация и дихателни практики.

Здраве, почивка и управление на стреса

В съвременния динамичен свят стресът се превръща в основна пречка пред доброто качество на живот.

„Ако имам толкова неща да свърша, обаче имам само толкова енергия, разликата между двете се дефинира като стрес“, коментира Бенямин.

Тъй като ангажиментите нарастват с развитието на технологиите, единственият параметър, върху който имаме пряк контрол, е нивото на нашата енергия. Това се базира на неща като добър сън и храна, правилно дишане и спокоен ум, коментира Драгов.

Забрана на социални медии

Най-новият доклад към Световния индекс на щастието отделя специално внимание на вредите от прекомерната употреба на социални мрежи. На този фон Европейската комисия обяви, че работи за пълна забрана на социалните медии за деца под 13-годишна възраст.

„Първоначалната идея на социалните медии бе свързаност, но проблемът възниква при нездравословната консумация — когато се заклещиш и часове наред скролваш пасивно. Това е една спирала, защото реално нищо не получаваш, а си губиш времето и се стига до зависимости и проблеми с концентрацията при децата“, коментира Бенямин.

Константин Драгов разказа за невробиологичния механизъм зад дигиталното пристрастяване:

„Когато сърфираме в мрежите, се отделя хормонът допамин, който ни дава моментна радост. Това обаче се превръща във вид пристрастяване — същият допамин се отделя при хазарт, алкохол и цигари. Идеята е да си набавяме енергия по естествен начин чрез дишане и медитация, а не неестествено през социалните мрежи.“

Фестивал на щастието

След миналогодишното посещение в България на основателя на фондацията Гурудев Шри Шри Рави Шанкар, в страната се организира мащабен Фестивал на щастието със семинари, дихателни практики, йога.

Следващият уикенд той ще се състои в Борисовата градина в София (от 09:00 до 21:00 ч., със свободен вход), след което събитието ще се проведе в още девет български града.