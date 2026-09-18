"Хората очакват действия. Да му мислят спекулантите." С тази категорична заявка Мая Манолова започна работата си като нов председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП), след като правителството я определи за поста.

В първата си публична реакция след назначението бившият омбудсман постави във фокуса високите цени и обеща да продължи линията си на защита на гражданите и от новата институционална позиция.

"Цените са огромни. Знам, че и очакванията на хората са огромни“, написа Манолова във фейсбук профила си. И заяви още, че ще продължи това, което е правила като граждански защитник, вече в качеството си на председател на КЗП.

Манолова признава, че задачата няма да бъде лесна, но заявява намерение да вложи усилията си за прекратяване на практиките, които определя като "безобразия".

"Хората очакват действия. Да му мислят спекулантите", завършва посланието си тя.

Манолова пое КЗП

Министерският съвет определи Мая Манолова-Найденова за председател на КЗП до изтичането на настоящия мандат на комисията. Това уточнение е важно – тя не започва нов собствен петгодишен мандат, а поема поста за остатъка от действащия.

Промяната идва след освобождаването на Мария Филипова, която беше избрана за заместник-омбудсман. След нейното напускане председателските функции временно изпълняваше Александър Колячев. С решението за назначаването на Манолова правомощията му като председател са прекратени, но той остава член на КЗП.

Комисията е държавният орган, който следи за спазването на законодателството за защита на потребителите, нелоялните търговски практики и общата безопасност на стоките и услугите на вътрешния пазар.