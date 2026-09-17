Представители на Министерството на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните, Центърът за оценка на риска по агрохранителната верига и млекопреработвателния бранш обсъдиха предложения за прецизиране на изискванията към млечните продукти, включително по отношение на наименованията и характеристиките на някои от тях, които са традиционни за българската трапеза.

Сред предложенията е отпадането на дефиницията за „саламурено сирене с повишено водно съдържание“, стана ясно по време на заседание на работната група за промени в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти.

Целта е по-ясно разграничаване на отделните продукти и недопускане на заблуждение на потребителите относно техните характеристики.

Обсъжда се и промяна при наименованието „сирене“, свързана с изискването за съдържание на сухо вещество в крайния продукт. Предложението е сухото вещество да бъде не по-малко от 42%, с цел подобряване на характеристиките и качеството на продукта.

Обмисля се също прецизирането на определението за „кашкавал“ - произведен от сурово мляко преминало непрекъснат процес на зреене, без използването на междинни продукти (сиренина, калиата и други полуфабрикати). Целта е да се избегне предлагането и етикетирането на продукти, които наподобяват характеристиките на традиционния български кашкавал, посочват от МЗХ.

„Искаме да защитим традиционните български млечни продукти и едновременно с това да гарантираме на потребителите ясна информация за това, което купуват. Затова е важно тези промени да бъдат обсъдени и прецизирани съвместно с представителите на всички заинтересовани страни“, посочи заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков.

Работата по текстовете ще продължи и през следващата седмица, когато работната група ще заседава отново, за да обсъди постъпилите предложения и да прецизира обсъдените до момента промени.