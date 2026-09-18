На 18 септември mравославната църква почита св. Евмений, епископ Гортински - духовник, останал в паметта на християните със смирението, милосърдието и силната си вяра. Народната традиция пък свързва деня със семейството, подготовката за зимата и внимателното наблюдение на природата. Старо поверие предупреждава да не се влиза в тежки спорове с близки, защото кавгата може да се проточи дълго. А червените облаци преди изгрев се приемат като знак за идващи вятър и дъжд.

Кой е свети Евмений

Свети Евмений е роден на остров Крит и още от млада възраст избира живот, посветен на Бога. Той се отказва от светските изкушения, раздава имуществото си на бедните и поема по пътя на монашеството и аскезата.

Животът му преминава в молитва, смирение и грижа за страдащите. Заради духовната си мъдрост и добродетелност Евмений е избран за епископ на Гортина на остров Крит.

Като духовен пастир той се грижи за бедните, сираците и скърбящите. Преданието разказва, че молитвите му били толкова силни, че веднъж по време на тежка суша той измолил дъжд.

Преследван заради вярата

Свети Евмений защитава православното учение срещу монотелитството и заради твърдостта си е подложен на преследване. По-късно е изпратен на заточение в Тиваида, където завършва земния си път.

След смъртта му тялото е пренесено обратно в Гортина и погребано на място, наричано Раксос. В църковната памет той остава като пример за пастирска любов, милосърдие и безусловна преданост към вярата.

Две неща народът съветва да избягваме

На 18 септември народните поверия поставят на първо място мира в семейството. Не се препоръчват остри спорове и тежки кавги с роднини, защото се е вярвало, че започнал конфликт на този ден може да продължи дълго и трудно да бъде забравен.

Съветва се и човек да не се хвали прекалено с успехите и придобивките си. Денят се свързва със смирението - една от основните добродетели, с които е запомнен и свети Евмений.

В молитвата също се препоръчва умереност - вярващият да моли за онова, от което действително има нужда, а не за излишно богатство или надмощие над другите.

Какво е добре да направим на 18 септември

Денят се смята за подходящ за прекарване на повече време със семейството. Не е забранена домашната работа, а в миналото точно около този период започвала по-усилената подготовка на зимнината.

Особено разпространено било приготвянето на зеле и други продукти за студените месеци. Жените и младите момичета се събирали заедно, работели и разговаряли, а практичната подготовка за зимата постепенно се превръщала и в повод за общуване.

Вярващите се обръщат към свети Евмений с молитва за здраве, изцеление, защита от зло и подкрепа в труден момент.

Червеното небе носи предупреждение

На 18 септември старите хора обръщали особено внимание на небето. Ако преди изгрев се появят червени облаци, това се смятало за знак за влошаване на времето - силен вятър и дъжд.

Поведението на животните също било наблюдавано внимателно. Ако добитъкът сам търсел подслон или напускал откритите места, се очаквало скоро да настъпи лошо време.

Лукът предсказва каква ще бъде зимата

Една от най-любопитните народни поличби е свързана с люспите на лука. Ако те са тънки, зимата според поверието ще бъде сравнително мека. По-дебелите и здрави люспи пък традиционно се свързват с по-студен сезон.

За предците ни тези наблюдения не били просто любопитство. От прогнозата за зимата зависели подготовката на храната, грижата за животните и запасите от дърва.