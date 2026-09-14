Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна съгласие по предложението да се облекчи режимът за наемане на младежи между 16 и 18 години.

Законопроектът предвижда разрешителният режим да бъде заменен с предварително уведомяване на Инспекцията по труда. Вносителите от „Демократична България“ настояват, че специалната закрила на непълнолетните ще се запази.

Работодателите подкрепиха промяната, като посочиха недостига на работна ръка и необходимостта от по-малко административни пречки.

Синдикатите и социалното министерство са против. Според тях отпадането на предварителното разрешение ще отслаби превантивния контрол и защитата на непълнолетните работници.

Социалното министерство предупреди и за несъответствие с европейските изисквания и международните ангажименти на България.

Въпросът остава без консенсус между държавата, работодателите и синдикатите.