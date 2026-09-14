„Анимация и филмов дизайн“ е новата специалност, която НАТФИЗ разкрива във филиала си в Бургас. Всичките осем обявени места са запълнени, а с началото на учебната 2026/2027 година общо 25 студенти прекрачиха прага на Академията в морския град.

Втората академична година на филиала на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в Бургас беше официално открита с церемония, на която присъстваха студенти, преподаватели, родители, представители на местната власт и гости.

Освен досегашната специалност „Актьорство за драматичен театър“, студентите вече ще могат да се обучават и в „Анимация и филмов дизайн“. Обучението е под ръководството на проф. д-р Радостина Нейкова и екип от преподаватели и професионалисти в областта на анимацията, киното и визуалните изкуства.

Интересът към актьорската специалност също остава висок.

Специален гост на откриването беше Сливенският митрополит Арсений, който призова младите творци да пазят връзката с българския език и култура и да възприемат изкуството като начин за положителна промяна.

Заместник-ректорът на НАТФИЗ проф. д-р Пенко Господинов насърчи студентите да не се страхуват от грешките и да приемат предизвикателствата на избрания от тях път.

Особен момент в церемонията беше връчването на студентските книжки на първокурсниците. Книжките на студентите от новата специалност „Анимация и филмов дизайн“ бяха връчени от проф. д-р Радост Нейкова.