На света има страшно много сексуални насилници, за които 99% от хората, които ги познават, ще кажат, че са добри хора. Така говореха и много хора за Ивайло Калушев. Но Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен сексуален насилник. Това заяви социалният и криминален психолог Росен Йорданов по време на брифинга на прокуратурата, който разкри подробности за шесторната смрът в хижа "Петрохан" и под връх "Околчица".

Той коментира съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, сексологична и теологична експертиза, като отбеляза, че тя е "без аналог в българската криминалистика, изготвена да случай, който е безпрецедентен за България".

"Всичко, което е създал, целият му живот, от юношека възраст, до края, е било с цел да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи. В експертизата е посочено, че сектантско - окултната общност, която той създава, широките обществени и политически връзки, които се ползват, са имали за цел да обслужват само и единствено това той да оцелява и функционира в някакъв своеобразен рай, в който той е централна фигура, той определя всичко за всички", обясни Йорданов.

По думите Калушев е инспирирал всички събития, довели до фаталния край.

"Той е контролирал всеки един от членовете на това обещство. Няма да говорим за децата", заяви още психологът, изразявайки съболезнования към всички роднини на загиналите, освен майката на Николай Златков - Ралица Асенова и майката на самия Калушев. "Защото тези хора са жертви. Други хора са убийци."

Той заяви, че Калушев е бил единственият носител на цялата информация и на всички мотиви от гледна точка на следното - само той е знаел какво ще се случи. Всички останали са били частично информирани.

"Тази група е била строхо-йерархична, със зони за достъп, с измислени рангове и позиции. Но тези позиции са били валидни и са били абсолютно ултимативно задавани. Имало е правила, че Ламата знае всичко, че постъпват само както казва Ламата. Ивайло Калушев е имал намерение предварително да отнеме живота на своите последователи и е заел много стратегическа позиция - когато един човек има нагласата да извърши такова деяние, той е трябвало да има контрол над всичко. Той е застанал на изхода на кемпера и е отнел живота на двете деца. Според нашата експертиза първо е "отстрелял" Николай Златков, съжалявам за израза, тъй като той е бил по-голяма заплаха за него, бил е силен младеж, който е можел да му окаже съпротива. Една подробност, когато Николай Златков тръгва към "Околчица", той не взима личното си оръжие, което му е дадено от баща му. Това няма как да стане без знанието на Калушев. След това Калушев е отнел живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, защото се е уплашил. Гърма от това мощно оръжие в такова тясно пространство, е стряскащ и за възрастен човек, повярвайте ми", разказа Йорданов.

По думите му това е общност, функционирала над 20 години и обясни как Калушев е изманипулирал останалите да отнемат живота си.

"Най-добрите в нещо са хората, които имат собствен опит. Дори и аз, като психотерапевт, съм минавал 8-9 години собствен опит, анализирайки себе си. Животът на Калушев не е бил лек, той се е оказал в една трудна ситуация като юноша, в която, по наше мнение, неговата сексуална ориентация и наклонности към подрастващи, са били изключително тежки, особено във времето, което отмина. Това е довело до неговото ранно откъсване от нормалната среда и съответо към търсенето на алтернативна среда. Такава намира първоначално в клуб "Екстрийм" До този момент от живота му не са известни данни той да се е занимавал с планинарство, пещернячество и такива неща, но тогава, поради за нас много достоверен инцидент, той е бил принуден да напусне естествената си среда", обясни психологът.

В този момент в залата избухна спор между него и родителите на Калушев, които твърдят, че синът им е създал клуб "Екстрийм", а Йорданов отговори, че те са излъгали къде е учил Ламата, тъй като са казали, че е бил ученик в Испанската гимназия във време, в което тя не е съществувала.

Според Йорданов е имало ключов фактор, който е ескалирал събитията, довеждайки до трагичната кулминация. Калушев предприер рискован ход да привлече субект към общността, който му е бил необходим, не лично на него, а на член на общността. Той не даде допълнително подробности за лицето, за което говори, но отбеляза, че тези опитит са се провалили, Калушев е срещнал яростна съпротива, което го убедило, че Денят на страшният съд предстои.

"След една среща, доста продължителна, в която той се опитва да си гарантира, че няма да има последствия, говорим за датите 30-31 и 1-ви, той не се прибира в "Петрохан", а приспиват с кемпера на друго място. След което на другия ден се опитват да влязат в контакт, за да възстановят чувството си за контрол над ситуацията, тъй като рискът да бъде вече разследван за сексуално посегателство е бил реален, но не получава отговор. Ники Златков се опитва да гарантира, че това е така, но не успява. И някъде привечер, след отказа от комуникация, вече се случват тези екстремни събития."

Според психолозите, въпреки разпространения клип, са знаели, че ще трябва да сложат край на живота си. Йорданов отбеляза, че всичко изглежда доста театрално, но той твърди, че Дечо Василев по-скоро е знаел, че групата ще спре да живее на Петрохан. Ивайло Иванов, който е бил най-близък с Калушев, е бил като посредникът.

Йорданов обясни двете местопроизшествия по следния начин - двете групи имали различни мотиви, а при убийството на деца пред възрастни, или самоубийството на възрастни пред деца, може да се изгуби контрол над ситуацията. Той обясни, че тримата в х. Петрохан са имали за цел да унищожат всички доказателства в сградата.