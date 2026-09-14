Изключително ценна находка допълва историята на един от най-значимите антични комплекси по българските земи – Акве калиде.

При археологическите проучвания, ръководени от доц. д-р Димчо Момчилов, е открит надпис, датиран от ранните години на управлението на римския император Траян (98–117 г.), в края на I – началото на II век.

Артефактът е поредното важно свидетелство за развитието и значението на Акве калиде през римската епоха и допълва с ценна информация вече известните писмени паметници от обекта.

Археологическите проучвания в Акве калиде се осъществяват от Регионален исторически музей – Бургас, с финансовата подкрепа на Община Бургас, под ръководството на доц. д-р Димчо Момчилов.

Върху разчитането и научната интерпретация на новооткрития надпис работи известният български епиграф гл. ас. д-р Николай Шаранков от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Находката се вписва в поредицата от значими римски надписи, открити при археологическите проучвания на Акве калиде през последните години. Между 2015 и 2022 г. тук са разкрити няколко особено ценни надписа на латински език от I и II век.

Сред тях е надписът от времето на император Нерон, открит през 2015 г., който свидетелства за изграждането на баните през I век. Открити са и няколко оброчни олтара с посвещения от II век, сред които особено място заема олтарът, посветен на нимфите от Марк Обсеквант, намерен през 2022 г.

Новият надпис от ранното управление на император Траян допълва тази впечатляваща поредица и се вписва напълно в историческия и археологическия контекст, очертан от досегашните разкрития.

Натрупването на епиграфски паметници от I и II век превръща Акве калиде във все по-значим източник за проучването на римското присъствие, строителната дейност и обществения живот в района.