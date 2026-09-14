Програмата ще обхване 10 училища и дестски градини



Община Бургас набира педагогически специалисти за работа с деца и ученици по проект „Талантите на Бургас“, финансиран по Програма „Образование“ 2021–2027 г.

Основният акцент е върху школата „Лего роботика“, която ще се провежда в 10 училища и детски градини. Заниманията ще използват наличните LEGO комплекти в образователните институции, като са предвидени до 29 занятия за учебната година. Групите ще бъдат до 15 деца и ще се ръководят от двама педагогически специалисти.

Общината набира кадри и за школа „Буки“ – STEM занимания в училищата, с до 36 занятия годишно и групи от 15 ученици. Предвидено е да бъдат сформирани общо 30 такива школи.

Желаещите педагогически специалисти трябва да попълнят индивидуален формуляр за кандидатстване до 17 септември 2026 г. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по имейл до 25 септември.

Участниците в школите ще имат възможност да представят знанията и уменията си на фестивалите FIRST LEGO League и БукиФест.

За допълнителна информация: Василия Свилева, тел. 0883 364 802.