Бургазлийката Добромира атакува тази вечер "Игри на волята". Добромира е най-бързата жена в дисциплината 100 метра бътерфлай в историята на българското плуване. Има много медали, но внезапно получила червен картон за четири години, заради допинг в кръвта-

Пробутаха ми го между витамините, твърди огнената бургазлийка.



Тя е буйна, непредвидима и истински дисциплинирана.

След отстраняването й от състезанията по плуване, тя се ориентирала в неочаквана посока.



В момента служи във военновъздушните сили на България и ще приложи всичко научено там, за да се пребори с конкуренцията в "Игри на волята".



