Когато човек се сблъска с рядка болест, често въпросите са много:

Към кого да се обърна? Какви права имам? Как да получа необходимата подкрепа? Как да се ориентирам в системата?

Затова Българска Хънтингтън Асоциация създава Застъпнически хъб в град Бургас – място за информация, консултиране, насочване и подкрепа на хора с редки болести и техните семейства.

Хъбът събира специалисти с различна експертиза, така че потребителите да могат да получат подкрепа по ключови въпроси, свързани със социални и пациентски права, психично здраве, медицински и правни казуси.

Екип на Застъпническия хъб:

Росица Райкова – координатор на Хъба

Магистър по управление на човешките ресурси и координатор на проектите на Българска Хънтингтън Асоциация в област Бургас.

Анелия Атанасова – консултант „Социални права“

Социален работник и част от екипа на Българска Хънтингтън Асоциация от 2015 г., с дългогодишен опит в подкрепата и навигацията на хора и семейства в системата на социалните услуги.

Бойка Вангелова – консултант „Психично здраве“

Психотерапевт, психодрама терапевт и травма терапевт, с професионален опит в психологическата подкрепа и работата с хора в трудни житейски ситуации.

Д-р Стамен Пишев – медицински консултант

Кардиолог и председател на Сдружение „Младите лекари“, партньор на Българска Хънтингтън Асоциация в развитието на инициативите за хора с редки болести в област Бургас.

Адв. Елена Кокаларова – правен консултант

Адвокат с богат професионален опит в областта на медицинското и социалното право.

Адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян“ №24

Работно време на Хъба:

Понеделник: 09:00 – 13:00 ч.

Вторник: 13:00 – 17:00 ч.

Сряда: 13:00 – 17:00 ч.

Четвъртък: 09:00 – 13:00 ч.

Петък: 09:00 – 13:00 ч.

За информация и записване:

Росица Райкова, GSM: 0899 133 525

Застъпническият хъб е още една стъпка към това хората с редки болести в област Бургас да имат по-близка, по-достъпна и координирана подкрепа там, където живеят.

Застъпнически хъб Бургас е част от инициативата "Партньорство за редките", която се изпълнява в рамките на проект „ПАКТ“ и е финансирана от Европейския съюз и Фондация „Отворено общество“ – София (ИООС).