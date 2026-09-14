Когато човек се сблъска с рядка болест, често въпросите са много:
Към кого да се обърна? Какви права имам? Как да получа необходимата подкрепа? Как да се ориентирам в системата?
Затова Българска Хънтингтън Асоциация създава Застъпнически хъб в град Бургас – място за информация, консултиране, насочване и подкрепа на хора с редки болести и техните семейства.
Хъбът събира специалисти с различна експертиза, така че потребителите да могат да получат подкрепа по ключови въпроси, свързани със социални и пациентски права, психично здраве, медицински и правни казуси.
Екип на Застъпническия хъб:
Росица Райкова – координатор на Хъба
Магистър по управление на човешките ресурси и координатор на проектите на Българска Хънтингтън Асоциация в област Бургас.
Анелия Атанасова – консултант „Социални права“
Социален работник и част от екипа на Българска Хънтингтън Асоциация от 2015 г., с дългогодишен опит в подкрепата и навигацията на хора и семейства в системата на социалните услуги.
Бойка Вангелова – консултант „Психично здраве“
Психотерапевт, психодрама терапевт и травма терапевт, с професионален опит в психологическата подкрепа и работата с хора в трудни житейски ситуации.
Д-р Стамен Пишев – медицински консултант
Кардиолог и председател на Сдружение „Младите лекари“, партньор на Българска Хънтингтън Асоциация в развитието на инициативите за хора с редки болести в област Бургас.
Адв. Елена Кокаларова – правен консултант
Адвокат с богат професионален опит в областта на медицинското и социалното право.
Адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян“ №24
Работно време на Хъба:
Понеделник: 09:00 – 13:00 ч.
Вторник: 13:00 – 17:00 ч.
Сряда: 13:00 – 17:00 ч.
Четвъртък: 09:00 – 13:00 ч.
Петък: 09:00 – 13:00 ч.
За информация и записване:
Росица Райкова, GSM: 0899 133 525
Застъпническият хъб е още една стъпка към това хората с редки болести в област Бургас да имат по-близка, по-достъпна и координирана подкрепа там, където живеят.
Застъпнически хъб Бургас е част от инициативата "Партньорство за редките", която се изпълнява в рамките на проект „ПАКТ“ и е финансирана от Европейския съюз и Фондация „Отворено общество“ – София (ИООС).
0 Коментара