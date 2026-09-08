Кметът на Царево Марин Киров, който на изборите през 2023 година бе избран като кандидат на ГЕРБ, официално влезе в Инициативния комитет издигащ настоящия президент Илияна Йотова за предстоящия вот. Той се мотивира с пост в социалните мрежи, в който се казва:

„Подкрепям Илияна Йотова за президент на Република България и Кирил Вълчев за вицепрезидент и се присъединявам към инициативния комитет по тяхното издигане, не просто защото съм поканен, а защото това е мое лично убеждение.

Знам, че това решение ще бъде коментирано. И това е нормално.

Но вярвам в нещо просто: всеки човек трябва да има възможността да застане с името си зад собствените си виждания.

Президентът трябва да бъде представител на силна институция. Да бъде коректив, когато е необходимо. Да бъде мост, когато обществото е разделено. И да бъде гласът на държавността, когато политическият шум заглушава разума.

Подкрепям Илияна Йотова заради нейния институционален и европейски опит като член на Европейския парламент в няколко мандата.

Европа не е лозунг. Европа е възможност, но и отговорност. Европейската принадлежност не е широка изкуствена усмивка и демонстрация, а да имаш опит и капацитет.

Искам да бъда ясен по един въпрос - аз не съм русофил. Последната ми специализация е в САЩ. Аз съм българофил и избирам България.

Знам, че ще бъда питан и защо се включвам в инициативен комитет, свързан с човек с ясна партийна биография. Отговорът ми е прост:

Не влизам в този комитет, за да получа нещо. Влизам, защото вярвам, че мога да дам нещо. Да дам гласа на местната власт.

Да дам гласа на общините. Да дам гласа на хората, които не участват всеки ден в политическите спорове, но всеки ден изграждат България.

Аз не вярвам, че България има нужда от още разделение. Имаме нужда от характер. От разум. От диалог. От институции, които работят.

Не е необходимо всички да мислим еднакво и да бъдем от една партия. Необходимо е просто отново да можем да работим заедно, въпреки различията.

Кирил Вълчев познавам от над десет години като един от първите журналисти, с които съм разговарял за съдебната реформа, брилянтен юрист и един от най-добрите ръководители на БТА - избран два последователни пъти. Да - първият път е предложен от партия ГЕРБ, а вторият е широко подкрепен и избран със 170 депутатски гласа, което е ясен и красноречив знак.

Опитите да бъдат представени като “те са просто двама журналисти” са тъжно признание за страх в опонентите.

Те са двама професионалисти с опит, ползвали се през годините и с голямо доверие.

Затова заставам до Илияна Йотова и до Кирил Вълчев.

С името си. С отговорността си. Заедно с всички останали членове на Инициативния комитет. И с убеждението, че България има нужда от по-малко политически шум и шоу в социалните мрежи и повече държавност.“