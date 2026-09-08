До 17:00 ч. днес в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на осем партии и шест инициативни комитета за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщава BNR.bg.

Сред политическите сили, които вече са внесли своите книжа, са "Възраждане", "Правото", "Движение за права и свободи", "Българска социалдемокрация – Евролевица", "Народна партия истината и само истината", "Морал, единство и чест", "Величие" и "Българска социалистическа партия".

Документи за регистрация са подали и шест инициативни комитета, издигащи независими кандидатпрезидентски двойки. Сред тях са комитетите зад Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев, Иванка Цветанова–Петкова и Панайот Кючуков, Методи Бъчваров и Ленин Станоев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Искра Недева и Стоян Георгиев, както и Росен Миленов и Иван Иванов.

Приемът на документи за регистрация на партиите и коалициите продължава до 9 септември 2026 г., докато инициативните комитети имат срок до 14 септември. Регистрацията на самите кандидати трябва да приключи до 22 септември, информира говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова по време на първия редовен брифинг на ЦИК.

От днес стартира и приемането на електронни заявления за гласуване в секции извън страната. Сънародниците ни зад граница могат да подават своите заявки до полунощ българско време на 29 септември.