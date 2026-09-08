Кандидатът за вицепрезидент Славчо Велков съобщи пред БНР, че с Волен Сидеров ще се борят да достигнат до балотаж на изборите на 25 октомври.

"Не бих определил господин Сидеров като краен националист. И той, и аз сме български патриоти. Не се кланяме на представители на политики и идеологии на чужди държави, ние сме българофили. Смятам, че се допълваме”, каза още Велков.

Кандидатурите им са издигнати от инициативен комитет.

"Никога не съм бил партиен член и затова решихме да е с Инициативен комитет. Той е учреден. Утре ще бъде регистриран. Хората в него са общественици, има публицист, има писател, инженери, лекари, хора от нашата черга, честни и почтени".

"Убедени сме, че ще имаме подкрепа. Нямаме билбордове, нямаме плакати, имаме лицата си”, каза още Велков.