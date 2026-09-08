Близо 40 000 текстилни изделия, спортни обувки и чанти, както и 487 опаковки с мастило за тонер касети, носещи обозначения на известни търговски марки, са задържали митническите служители на Митнически пункт „Лесово“.

Стоките са открити при три отделни проверки на товарни автомобили, влизащи в България от Турция.

При първия случай, на 4 септември, на пункта пристигнал влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът представил документи за групажна стока, превозвана от Турция през България за Черна гора.

Камионът бил селектиран за щателна митническа проверка. При нея в товарното помещение митническите служители открили 21 756 текстилни изделия, 594 чифта спортни обувки и 120 чанти, носещи словни и фигуративни изображения на търговски марки.

Ден по-рано при проверка на друг товарен автомобил, превозващ стока от Турция за Босна и Херцеговина, митническите служители открили в 87 от общо 697 колета 17 330 текстилни изделия. Сред тях имало блузи, ризи, детски комплекти, чорапи, спортни екипи и тениски, също обозначени с известни марки.

При третата проверка, извършена на 5 септември, в товарна композиция с украинска регистрация сред декларираната стока били открити кашони с шишета с различна вместимост, съдържащи мастило за тонер касети.

Задържани са 487 опаковки с общо 383,232 кг мастило, носещо обозначения на две известни търговски марки.

Стоките са задържани заради съмнения за нарушение на права върху интелектуалната собственост. Действията са извършени в съответствие с Регламент (ЕС) № 608/2013 относно защитата на правата върху интелектуалната собственост.

За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните търговски марки.