Жена е пострадала, след като е паднала от скалите в района на село Камен бряг, област Добрич. За инцидента съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към МВР в седмичната си справка за постъпилите спешни повиквания, предаде Про нюз Добрич.

Сигналът е получен в 23:18 часа във вторник. По първоначалната информация жената е паднала от скалите в тревиста местност край Камен бряг.

На място е изпратен екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който е транспортирал пострадалата до лечебно заведение. Информация за състоянието ѝ не се посочва.

Случаят край Камен бряг е сред десетките хиляди сигнали, регистрирани от единния европейски номер 112 през последната седмица. От 7:00 часа на 21 август до 7:00 часа на 28 август са отчетени общо 43 874 регламентирани сигнала, като 15 247 от тях са насочени към центровете за спешна медицинска помощ.

За периода на телефон 112 са постъпили 2092 сигнала за транспортни произшествия, 3481 за пожари, 114 за бедствия и 724 за аварии. Регистрирани са и 463 сигнала за изгубени или бедстващи хора.

През същата седмица са изпълнени 11 авиомедицински мисии и са обработени 26 трансгранични обаждания, свързани с инциденти в Румъния, Гърция, Австрия, Нидерландия и Унгария.