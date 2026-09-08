Две земетресения с магнитуд 4,5 и 4,4 по скалата на Рихтер бяха регистрирани във вторник сутринта в Етолико, Западна Гърция.

Според Европейския-средиземноморски сеизмологичен център, трусовете са били с интервал от една минута, първият е бил в 10:45 ч., на 13 километра от град Агринио и на 44 километра северозападно от Патра. Според информацията на Националния институт по Геофизика, геодезия и география към БАН, епицентърът е бил на 496 км от София.

Дълбочината на огнището на първото земетресение е била 11 километра, докато на второто е било на пет километра.

Трусовете идват след друго земетресение с магнитуд 3,7, регистрирано в понеделник в същия район.