Ще работя за президентските избори, но изчакайте малко - във вторник ще обявя за кого.“ С тези думи кметът на Царево Марин Киров отвори една от интересните политически интриги в навечерието на кампанията за „Дондуков“ 2.

Той не пожела да назове кандидата, зад когото ще застане, но даде ясно да се разбере, че няма намерение да остане страничен наблюдател в предстоящата битка.

Заявката му идва в момент, в който Киров изпраща изключително силен туристически сезон и навлиза в последната година от първия си мандат със самочувствието на кмет, който вече има конкретни резултати зад гърба си.

Само вчера, на 6 септември - дата, която допреди няколко години почти автоматично означаваше край на активното лято, Царево вреше и кипеше от хора. Официално регистрираните нощувки достигнаха 17 хил., без в тази статистика да влизат частните квартири и собствениците на ваканционни жилища. Улиците, крайбрежните заведения и пристанището бяха пълни, а туристическият сезон продължава с темпо, нетипично за началото на септември.

Големият магнит през уикенда бе Рибният фест, който събра между 12 и 13 хил. души на Морска гара в пиковия момент. По изчисления на администрацията преките приходи за местния бизнес покрай събитието надхвърлят 1 млн. евро - от нощувки, ресторанти, търговия и съпътстващи услуги. Така фестивалният календар, който Общината развива все по-активно, вече не е само развлекателна програма, а реален икономически инструмент за удължаване на сезона.

Именно тук е и една от видимите промени през първия мандат на Марин Киров. Царево постепенно излиза от модела на курорт, който живее интензивно месец и половина и след това затихва. Администрацията инвестира в събития, градска среда, паркова инфраструктура, организация на движението, здравни и социални услуги, а паралелно с това работи за привличането на хора, които да прекарват все по-голяма част от годината в общината.

Резултатът се вижда и извън самия Царево. Лозенец, Ахтопол и Синеморец също отчитат изключително силен край на сезона, а в Синеморец активният период тази година започна още през април и се очаква да продължи до началото на октомври. Все повече семейства от София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора и Сливен купуват втори имоти в района, което поставя пред местната власт вече не само туристически, а и чисто градоустройствени, здравни и социални задачи.

На този фон решението на Марин Киров да поиска втори мандат не е изненада. Още в началото на годината той заяви, че ще се кандидатира отново. Снощи потвърди намерението си и очерта първите параметри на отбора, с който възнамерява да влезе в местните избори.

Заварих Царево, в което хората не си говореха. Сега заедно асфалтираме квартали, които нямаха и улична мрежа, каза Марин Киров

„С екипа ми навлизаме в последната година от мандата си, имаме много работа, но сме с ясната представа, че ще се борим за още един мандат, с обновена листа за общински съветници - ще има нови лица в листата за ОбС, както и нови кандидати за избираемите кметства“, уточни Марин Киров.