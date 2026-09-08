Премиерът Румен Радев съобщи, че не се очакват рокади в правителството. Той каза това пред журналисти в село Царацово, след като направи официална първа копка на ново предприятие.

Ще има ли промени в кабинета "Радев"

Попитан дали са верни твърденията в някои медии, че в кабинета предстоят промени, премиерът заяви: „Медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак си да се върнат в сферата на общественото внимание. Не по този начин“.

Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали, заяви премиерът.

Попитан: „Тоест да не очакваме рокади в Министерския съвет след тези първи сто дни, които въобще не бяха леки?“, премиерът отговори: „Не, не очаквайте".

Службите

Междувременно се загатна за други промени. "Ще видите дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност", посочи премиерът пред журналисти в Пловдив.

Там се прави дълбока трансформация, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава и да подобрим условията за по-ново технологично оборудване, обясни той.

„Да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да не обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност“, каза още Радев.

Като пример за реформа премиерът посочи, че „регионалните структури на ДАНС се окрупняват, за да се изчисти веригата на комуникация и управление – да бъдат по-бързи и гъвкави“.

Цените

От самото поемане на властта ясно заявихме, че нашата цел не е да намаляваме цените, а да спрем темпа на покачването им, каза още Румен Радев. По думите му за последните два месеца нарастването е минус един процент.

„Надяваме се, че този тренд на непрекъснато нарастване на цените на хранителните стоки е пречупен“, каза премиерът. Няма как да влияем на цените на горивата и на други стоки. Наш приоритет са цените на хранителните стоки, допълни той. Трябва да има яснота как се формират тези цени и на базата на тази информация контролните органи да насочват своето въздействие към всички нелоялни търговци, посочи Радев.

„Ние не въвеждаме пределни цени. Ние сме пазарна икономика, нямаме намерение да връщаме България към едни стари времена“, допълни той.

Ако отворите нашата програма за управление, ще видите редица данъчни облекчения, които предвиждаме за малки и средни предприятия, посочи Радев на въпрос дали има планирани данъчни облекчения за фирми, които инвестират в малките райони.

Решението на ГЕРБ

На въпрос как ще коментира решението на ГЕРБ да не издигнат кандидат за президент, Радев заяви, че не иска да се бърка в „кухнята на ГЕРБ“.

„Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко – местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха“, отбеляза Румен Радев.

Премиерът Румен Радев направи по-рано днес официална първа копка на нов завод за медицински консумативи в Индустриална зона „Марица“ и посети Околовръстния път на Пловдив, който в момента се изгражда.