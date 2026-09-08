„Лекарите в „Сърце и Мозък“ – Бургас ѝ дадоха втори шанс за живот“, казва майката на младото момиче, което вече е изписано и прави първите си крачки след тежката катастрофа

20-годишната Кърстин Махитци вече е у дома. След повече от 10 дни в кома и близо месец в болница тя прави първите си самостоятелни крачки и започва дългия път на възстановяването.

На 8 август Кърстин пътува с майка си Маргарита към Созопол за лятна почивка. Катастрофа променя живота на цялото семейство за секунди. Кърстин е на задната седалка и получава най-тежките травми. Тя е транспортирана в критично състояние в „Сърце и Мозък“ – Бургас.

„Кърстин беше приета в много тежко състояние със съчетана травма на глава, гърди и корем, контузия на мозъка и мозъчни кръвоизливи, контузия на лицевите кости, гръдна травма, фрактури на ребрата, контузия на белия дроб с хемоторакс“, разказва д-р Валентин Милев, началник на Обща реанимация в „Сърце и Мозък“ – Бургас.

В продължение на 10 дни младата жена е на апаратна вентилация. В лечението ѝ се включва мултидисциплинарен екип от различни специалности.

„След 8-ия, 9-ия ден започна лека-полека да излиза от това състояние“, разказва д-р Милев.

Постепенно жизнените показатели на Кърстин се стабилизират. На десетия ден тя е екстубирана, а след това е преместена в отделението по неврохирургия. Следва рехабилитация, за да възстанови неща, които преди инцидента са били напълно естествени, включително да се изправи и да проходи отново.

„С цялото лечение, което беше проведено на пациентката Кърстин, тя получи втори шанс за живот“, казва д-р Милев.

През цялото време до Кърстин е майка ѝ Маргарита. Самата тя също е пострадала при катастрофата и претърпява операция, но най-важният въпрос, който не спира да задава на лекарите е - ще живее ли детето ѝ. Днес вече има отговор.

Кърстин е изписана и продължава възстановяването си извън болницата. Предстои ѝ продължителна рехабилитация, но мислите ѝ вече са насочени и към живота, който иска да си върне. Тя учи екология в Лесотехническия университет и иска да продължи образованието си.

„Благодарна на всички хора, които ми помогнаха и ме спасиха. И съм най-благодарна на мама и на батко“, казва Кърстин.

За Маргарита най-важното желание е децата ѝ да бъдат здрави и да имат възможност да живеят своя живот. „Когато те са добре, аз съм добре“, казва тя.

Месец след катастрофата благодарността ѝ към хората, които са били до дъщеря ѝ, е трудно да се побере в думи.

„Няма думи, с които да им благодаря. Тези хора върнаха живота ми, спасиха детето ми. Ще съм им признателна до края на живота си. Всеки от тях беше до мен и Кърстин – от лекарите, ръководството на болницата, администрацията до санитарите, всеки един през цялото време.“, споделя през сълзи благодарната майка.

Историята на семейство Махитци идва и с още едно послание.

От „Сърце и Мозък“ -Бургас обръщат внимание на тежките случаи, които медицинските екипи приемат през летните месеци, и на големия дял на пациентите, пострадали при пътнотранспортни произшествия.

Началникът на Обща реанимация д-р Валентин Милев, лекар с дългогодишен опит в анестезиологията и интензивното лечение, апелира:

„Ние, лекарите, сме тук, за да спасяваме животи. И точно защото всеки ден виждаме най-тежките последици, апелираме към хората да бъдат внимателни на пътя. От поведението зад волана често зависи дали един човек ще се прибере вкъщи или ще попадне в болница.“

Призивът е спазвайте скоростта, пазете дистанция, не използвайте телефона зад волана и не предприемайте рискови маневри.

Днес семейство Махитци се прибира в София. Пред Кърстин има още много работа, но най-тежката част вече е зад гърба ѝ. А първите ѝ крачки са знак, че след онзи 8 август животът може да започне отначало.