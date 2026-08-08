В днешната събота добра новина зарадва част от шофьорите - с един цент по-евтино се предлага от тази сутрин дизелът в страната, като средната му цена е 1,78 €/л. Останалите горива са без промяна – средните им цени за днес са следните: Бензин А95:1,54 €/л, Пропан-Бутан:0,65 €/л, Метан: 1,29 €/кг. Данните са от специализирания сайт fuelo.net.

В седмичния обзор на Софийска стокова борса е отбелязано, че суровият петрол намали премията си за геополитически риск, а природният газ достигна многомесечни дъна от двете страни на Атлантика.

Брокери коментират, че цената на суровия петрол се понижи рязко тази седмица, тъй като облекчаването на напрежението около Иран и подкрепеният от ООН натиск за запазване на Ормузкия проток отворен отмениха голяма част от геополитическата рискова премия, вградена в цените, дори след като ОПЕК+ одобри окончателно увеличение от приблизително 188 000 барела на ден за септември и сигнализираните квоти вероятно ще се запазят стабилно до края на годината. Фючърсите на суровия петрол Брент се търгуваха от 79 до 83 долара за барел, а фючърсите на американския WTI от 75 до 80 долара за барел. ОПЕК определи референтни цени за седмицата от 77 до 80 долара за барел.

Природният газ поевтиня от двете страни на Атлантика, като Henry Hub се понижи до осеммесечно дъно поради рекордно производство в САЩ, високи запаси и слабо вътрешно търсене, докато европейският TTF достигна седемседмични дъна поради по-мекото европейско време. Фючърсите с доставка в следващ месец на HH се търгуваха около 9 долара за MWh, а тези на TTF от 60 до 66 долара за MWh.