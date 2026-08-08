Всеки внос на слънчоглед от Украйна ще бъде контролиран и проверяван за остатъци от пестициди, а България е поискала средства от кризисния резерв на Европейския съюз за подпомагане на земеделските производители, каза министърът на земеделието Пламен Абровски в землището на радомирското село Поцърненци, където министърът участва в откриването на сезона за лов на прелетен дивеч.

„За да може да се внесе слънчоглед от Украйна, имаме определени правила. Ще бъде следено всяко едно зърно, което влиза в България, и ще бъде проверявано за остатъци от пестициди“, заяви Абровски.

Той коментира и очакванията за по-ниска изкупна цена на пшеницата, като посочи, че не е сигурен, че такъв сценарий ще се реализира. По думите му военните действия в Украйна и ситуацията в Черноморския регион затрудняват износа на пшеница от Украйна и Русия. „При липса на възможност да се изкупува пшеницата от Украйна и от Русия смятам, че ще има повишаване на цената“, каза министърът.

Плодовете и зеленчуците, които се контролират, се проверяват за наличие на остатъци от пестициди, каза още министър Абровски. По думите му до момента при тези проверки не са установени такива остатъци. „Все още нямаме открити, и се надявам така да бъде, да няма остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците, които контролираме“, заяви Абровски.

Той съобщи, че при проверките се установяват и случаи, при които цените на вносни плодове и зеленчуци будят съмнение. Като пример министърът посочи домати първо качество, предназначени за човешка консумация, които се внасят от трети страни на цена от около 30 цента.

„Няма как домат, който се води първо качество и който е за човешка консумация, да влиза от трети страни на 30 цента в България“, поясни министърът.

Според Абровски е необходимо при вноса да се извършват насрещни проверки на фактурите, за да се установи дали посочените цени отговарят на реалните. Той посочи, че ако продукцията се декларира на изкуствено занижени цени, това може да ощети държавния бюджет.

Министърът съобщи, че в момента се прави анализ на резултатите от проверките, като първите данни се очаква да бъдат представени през следващата седмица.

По отношение на животновъдството Абровски посочи, че България е поискала от кризисния резерв на Европейския съюз средства за подпомагане на производителите. Искането се отнася както до млекопроизводителите, така и до производителите на свинско месо, при които се наблюдава занижаване на изкупните цени.

„Българските животновъди са едни от най-ощетените производители на земеделска продукция, наред с производителите на плодове и зеленчуци“, заяви Абровски. По думите му целта е чрез европейска подкрепа да се подобри ликвидността на стопанствата и да се помогне на производителите да продължат работата си.

„Когато има възможност да искаме от Брюксел подпомагане, с което да им помогнем да работят по-добре и да имат по-голяма ликвидност, ние сме длъжни да го направим и го правим“, допълни министърът, цитиран от БТА.