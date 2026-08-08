Инцидент е станал тази сутрин в 8,10 часа, съобщи премиерът Румен Радев.

Има нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра от българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 м от мястото на взрива, на 200 м от бившия ГКПП между България и Румъния при Кардам, на 1000 м от нашата компресорна станция на трансбалканския газопровод.

Шум от този дрон е регистриран от граничната полиция на Румъния и след това е чут силен взрив от граничния полицейски наряд Генерал Тошево.

Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона.

В момента там се намират отряди от Гранична полиция, Националната полиция, от Министерствното на отбраната, които в момента установяват типа на дрона.

Районът е отцепен. Няма поражения по хора, по сграден фонд.