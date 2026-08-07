Схемата във „ВиК – Бургас“ официално влезе в съда 21 дни след операцията на МВР, като четирима души вече са с обвинения за участие в организирана престъпна група. Сред тях са бившият директор на дружеството Цветан Мирчев и регионалният лидер на ДПС Христо Широков, става ясно от коментар на Демерджиев.

„Това са същите лица, които задържахме още на 15 юли“, посочи той. Според него има ясни данни, че източваните от държавата милиони „имат конкретен адрес и той води право към Широков“. Демерджиев заяви, че разследването няма да спре дотук и „пътят на парите към политическите върхове тепърва ще бъде изсветлен докрай“.

Обвиненията са повдигнати след мащабна акция на ГДБОП в средата на юли. Малко след нея Христо Шарков се предаде сам, като определи обвинението като „политически натиск“. Още в началото на юли съдът остави за постоянно в ареста директора на ВиК-Бургас Цветан Мирчев по друго дело за безстопанственост.

Демерджиев призова държавното обвинение да защити обществения интерес „със същата решителност, с която МВР събра доказателствата“. По думите му българските граждани вече не приемат процедурното шикалкавене, а изискват осъдителни присъди.

„Времето на медийните спектакли, които винаги завършват с тишина, приключи“, коментира той. Демерджиев цитира и министър-председателя Румен Радев, който наскоро е заявил, че „законът не е инструмент за преговори, а единственият стандарт за сигурност“.

„Очакваме държавното обвинение да се освободи от сенките на миналото и да защити интереса на нацията“, добави той. Коментарът му завършва с думите: „Борбата срещу модела продължава.“