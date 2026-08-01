Европейският съюз свиква извънредна видеоконферентна среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи във вторник, 4 август. Заседанието бе свикано от Ирландия – настоящият ротационен председател на Съвета на ЕС – и ще бъде председателствано от ирландския министър на правосъдието, вътрешните работи и миграцията Джим О'Калахан.

Ходът идва след писмо от лидерите на 22 държави членки (сред които и България), изпратено до ирландското председателство, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с настояване за незабавен и координиран европейски отговор на критичната ситуация.

Кризата избухна, след като между четвъртък и петък близо 60 000 мигранти (по данни на местните власти, равняващи се на около 70% от населението на 85-хилядния анклав) щурмуваха сухопътната и морската граница на испанския анклав Сеута с Мароко.

По последни данни на испанското правителство най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат — част от тях са се удавили в морето, а други са загубили живота си в блъсканица край граничния вълнолом.

Испанските власти съобщиха, че нормалният поток е овладян и през изминалата нощ не са регистрирани нови незаконни влизания. В рамките на 48 часа над 48 000 до почти всички навлезли мигранти са били върнати обратно в Мароко без сериозни инциденти.

За да предотврати нови опити, тази сутрин в 7:50 ч. местно време испанската Гражданска гвардия започна спешно монтиране на 500-метрова плаваща преграда край вълнолома Тарахал – едно от основните места за проникване. Съоръжението включва надуваема бариера, издигаща се до 70 см над водата и на 1 метър под повърхността, както и закотвени шамандури. Изграден е и коридор за патрулиране на испанските катери.

Въпреки че връщането на мигранти протича успешно, председателят на местното правителство в Сеута Хуан Хесус Вивас заяви, че ритъмът на живот в града все още не е възстановен. Неизвестен брой мигранти все още се намират в анклава. Според техни свидетелства властите са затворили търговските обекти, за да ги принудят да се върнат, но част от тях заявяват намерение да останат въпреки условията.

Междувременно мигрантският натиск се прехвърли и към другия испански анклав в Северна Африка – Мелиля. Около 500 души са направили опит да преминат границата, като се е стигнало до сблъсъци със силите за сигурност. Мигранти са замеряли полицаите с камъни, а те са отговорили със сълзотворен газ. Граничният пункт „Бени Ензар“ остава затворен.

Двата северноафрикански крайбрежни града Сеута и Мелиля са под испански контрол от векове и представляват единствените сухопътни граници на Европейския съюз с Африка.